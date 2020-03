Confusão à porta do Pedro Hispano por causa da limitação nas visitas

Hoje às 19:14 Facebook

Dezenas de pessoas foram impedidas de entrar no átrio do hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, para as visitas. A polícia foi chamada ao local para controlar os ânimos.

Apesar da ordem dada pela Ministra da Saúde, Marta Temido, para suspender as visitas, o hospital de Matosinhos decidiu conceder cinco minutos a cada paciente, entre as 15 horas e as 18 horas deste domingo.

Contudo, as pessoas foram mantidas na entrada e sem organização. Não havia controlo nem ordem de chegada pelo que os ânimos de quem esperava ver um familiar ou amigo se exaltaram.

A PSP foi chamada ao local e, perto das 17 horas, a unidade hospitalar conseguiu organizar um sistema de senhas para quem lá estava à espera.