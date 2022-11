Construção de viaduto na A28 só arranca em 2023

Empreitada parou há mais de um ano porque a Infraestruturas de Portugal não concordou com plano da obra. Câmara espera aprovação da revisão do projeto.

Depois de mais de um ano à espera, deverão começar no início de 2023 as obras do futuro viaduto sobre a A28, que vai ligar Cruz de Pau à Barranha, na Senhora da Hora. A última palavra é da Infraestruturas de Portugal (IP), mas ainda há voltas a dar.

Após ter sido chumbado pela IP, o primeiro plano de construção voltou à Câmara de Matosinhos. A Autarquia diz que receberá nesta semana o projeto do empreiteiro e, depois de devidamente autorizado, vai ao crivo da IP.