Corpo de homem encontrado a boiar junto ao porto de Leixões

Um segurança do porto de pesca alertou, ao início da tarde desta segunda-feira, a Polícia Marítima para o facto de o corpo de um homem com cerca de 50 anos estar a boiar junto ao porto de Leixões, em Matosinhos. De acordo com o comandante da capitania do Porto, o capitão Silva Rocha, ainda não foi possível identificar o cadáver.

Em declarações ao JN, Silva Rocha afirmou não existir qualquer registo de pessoas desaparecidas ou outro processo que permita à Autoridade Marítima relacionar com este incidente.

Ainda de acordo com o comandante da capitania do Porto, os agentes que retiraram o corpo da água, que foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, deram nota de que o homem estaria "há alguns dias" na água. O alerta, dado por um segurança do porto de pesca, foi recebido pela Polícia Marítima às 15.10 horas.