Corredor para pesados leva à reorganização do trânsito em Leça da Palmeira

Objetivo é permitir ligação direta dos camiões, na Avenida da Liberdade, à obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões

A obra de prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões levou à criação de um corredor para viaturas pesadas o que levou à reorganização do trânsito na Avenida da Liberdade em Leça da Palmeira, em Matosinhos. O trânsito rodoviário de viaturas ligeiras utiliza agora as duas faixas de rodagem junto ao forte de Nossa Senhora das Neves, ficando as outras duas, no lado oposto ao separador central, destinadas aos camiões.

A APDL numa nota publicada no seu website, vem sublinhar "a necessidade de redobrada atenção dos automobilistas, utilizadores da Avenida da Liberdade, com a intensificação do transito de viaturas pesadas que acedem à obra de Prolongamento do Quebra-Mar e das Acessibilidades Marítimas a decorrer no molhe Norte, em Leça da Palmeira".

Segundo a empresa foram minimizados os constrangimentos e mantidos os mesmos fluxos rodoviários, pedonais, assim como a via ciclável.

A obra decorrerá, previsivelmente, até ao final do ano de 2023. A assinatura do contrato da Empreitada do Prolongamento do Quebra-Mar Exterior e das Acessibilidades Marítimas do Porto de Leixões, pelo montante de 130,2 milhões de euros, foi assinado em dezembro de 2020.

Este investimento é considerado pela empresa de "primordial para garantir as condições de segurança e navegabilidade no Porto de Leixões, uma vez que a dimensão média dos navios que procuram esta infraestrutura tem vindo a crescer (um aumento de 77% entre 2006 e 2018).

Com este investimento, Leixões poderá receber mais de 70% da frota de navios mundial e continuar a servir o hinterland que abrange 14 milhões de habitantes.