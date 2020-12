Deputados pedem novas oportunidades de emprego a trabalhadores da Petrogal

Adriana Castro Hoje às 17:24 Facebook

Os deputados eleitos pelo Porto ao Parlamento Europeu, Manuel Pizarro e Isabel Santos, pedem a preparação de um plano de promoção com vertente económica e social, assegurando os direitos de todos os trabalhadores da Petrogal, em Matosinhos, e criando novas oportunidades de emprego.

O pedido dos deputados surge na sequência do anúncio da Galp em encerrar as operações de refinação na Petrogal, em Leça da Palmeira, em Matosinhos, concentrando-as em Sines a partir do próximo ano.

"Desde já vamos dirigir à Comissão Europeia uma Pergunta sobre a mobilização do Fundo para a Transição Justa, aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, para financiar o plano de promoção económica e social", garantem os deputados, em comunicado, explicando que " referido Fundo foi criado precisamente para compensar as consequências económicas e sociais da desejável redução da utilização de combustíveis fósseis".

"Estão em causa cerca de 900 postos de trabalho diretos e a atividade de muitas empresas que prestam serviços para aquela importante unidade", recordam.

