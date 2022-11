Derrame de mil litros de látex fechou rua em Matosinhos

Um acidente na descarga de um contentor que transportava cerca de mil litros de látex em estado líquido provocou, esta terça-feira, um derrame do produto na Rua Antero de Quental, em Perafita, Matosinhos. Prevê-se a conclusão dos trabalhos de limpeza por volta das 20 horas.

Tudo terá acontecido no momento de descarga de um contentor que chegava a um dos pavilhões industriais localizados na Rua Antero de Quental em Perafita, Matosinhos. Um empilhador, na manobra de retirada de um contentor que transportava cerca de mil litros de látex em estado líquido, terá perfurado o reservatório, provocando um derrame do produto na via pública.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça, António Amaral, o acidente deu-se perto das 13 horas desta terça-feira, estando o acesso à rua cortado desde essa hora. À chegada, a corporação procedeu aos trabalhos de contenção do produto, bem como ao bloqueio das sarjetas para evitar o risco de contaminação da rede águas pluviais.

PUB

"Não é uma matéria perigosa, já que estamos ao ar livre e o dia, como está chuvoso, tem diluído o produto. Se solidificasse, poderia criar uma película de plástico. Só nos próximos dias é que vamos perceber se há vestígios", acrescentou António Amaral.

Os serviços de limpeza contratados pela empresa responsável pelo derrame estarão a ultimar os trabalhos de aspiração do produto, prevendo-se a reabertura da artéria por volta das 20 horas desta terça-feira. O derrame terá ocupado cerca de 200 metros de estrada, pintando a calçada de branco.

Além dos bombeiros de Matosinhos/Leça, estão também no local equipas do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, Polícia Municipal e outros técnicos da Câmara de Matosinhos.