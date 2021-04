Desesperados com ponte móvel de Leça fechada há quase um mês

Marta Neves Hoje às 10:35 Facebook

População critica avarias constantes da travessia entre Matosinhos e Leça da Palmeira. APDL não confirma se reabertura será na sexta-feira.

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) não confirma se a reabertura da ponte móvel de Leixões acontecerá amanhã, sexta-feira, tal como tinha previsto há um mês, quando anunciou as obras de manutenção. Enquanto isso, adensam-se as críticas ao tempo que está a demorar a intervenção. Sem alternativa, o trânsito entope às horas de ponta nos acessos à A28.

A paragem forçada está a servir para substituir um dos cilindros hidráulicos de movimentação do tabuleiro norte. Em 2019, para reparar a terceira avaria da infraestrutura, foi necessário substituir um mecanismo igual a este, desta vez no tramo sul.