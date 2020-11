JN Hoje às 16:59 Facebook

Um acidente na A28, no sentido Porto - Viana do Castelo, junto à Iveco, fez três feridos ligeiros, este sábado, cerca das 16 horas. Na sequência do desastre, formaram-se filas de vários quilómetros naquela via.

No local estão os Bombeiros de Matosinhos/Leça.