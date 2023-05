Despiste na A28 em Matosinhos acumula trânsito no Porto e VCI

JN Hoje às 09:00 Facebook

Manhã difícil no trânsito para milhares de condutores no Porto e arredores. O despiste de um ligeiro, na A28, em Matosinhos, causou transtornos em vários pontos da Invicta.

O trânsito na VCI circulou com dificuldades em ambos as direções na aproximação ao nó da A28, devido a um acidente junto ao nó da A4, no sentido Porto-Matosinhos.

O despiste de um ligeiro, cerca das 8 horas, causou um ferido leve, socorrido pelos Bombeiros Portuenses, e uma enorme dor de cabeça para milhares de condutores.

O trânsito acumulou-se na VCI desde o nó do Amial, no sentido Freixo-Arrábida, e desde a Boavista, no sentido oposto, com reflexos noutras vias portuenses.

O acidente ocorreu depois de um outro, às 6.10 horas da manhã, que causou um morto e dois feridos, também na mesma via.