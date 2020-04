Despiste em Matosinhos mata homem e deixa mulher em estado grave

Marisa Silva Hoje às 19:06 Facebook

Um homem morreu e uma mulher está em estado grave após um despiste na VRI (Via Regional Interior), no sentido Matosinhos - Aeroporto, na tarde deste domingo.

O acidente ocorreu por volta das 17.43 horas, na zona de Custóias, obrigando ao corte da estrada. A vítima mortal é um homem de 31 anos. Desconhece-se, para já, a idade da mulher que sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto. No entanto, ao que o JN conseguiu apurar, as vítimas são um casal.

As causas do sinistro permanecem desconhecidas.

No local, a prestar socorro, estão as corporações de bombeiros de Matosinhos / Leça, Leixões, Leça do Balio e Moreira da Maia, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santo António e do Hospital de S. João.