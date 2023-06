Despiste provoca ferido grave em S. Mamede de Infesta

Um homem de 60 anos sofreu ferimentos graves, na manhã deste sábado, na sequência do despiste do automóvel que conduzia, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos. O acidente ocorreu às 10.35 horas, no cruzamento da Rua Godinho Faria com a Rua do Mosteiro.

Segundo o JN apurou, o condutor e único ocupante da viatura sentiu-se mal enquanto conduzia, o que terá provocado o despiste. O automóvel galgou uma rotunda, acabando por embater com violência no muro de uma moradia devoluta. Devido aos estragos provocados no carro, a vítima ficou presa no seu interior, e teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta.

Nas operações de socorro esteve ainda a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, para onde a vítima foi transportada.

A PSP também esteve no local.