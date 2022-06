Dois dias a decorar igreja por amor ao Senhor de Matosinhos

Altares enfeitados com flores atraem milhares de visitantes. Procissão percorre hoje as ruas da cidade.

O brilho no olhar de Conceição Amorim ao vislumbrar os altares decorados da igreja do Bom Jesus de Matosinhos deixa transparecer o amor e devoção que lhe vão na alma. Tem 70 anos e há mais de duas décadas faz parte da equipa de zeladores que, todos os anos, põe mãos à obra para embelezar altares e andores com flores. As ornamentações atraem centenas de visitantes à igreja. Esta tarde, a procissão em honra do Bom Jesus de Matosinhos percorre as ruas da cidade. É um dos pontos altos das festividades.

Conceição Amorim tem a seu cargo a decoração de três altares e a pia batismal. Este ano, precisou de dois dias para embelezar tudo. Na sexta-feira, a jornada de trabalho durou até às três e meia da manhã. Mas o processo criativo começou há seis meses. "Faço os desenhos dos altares e imagino o que é que vou pôr. Primeiro penso no tipo de flores e depois na cor. Algumas das flores vêm de fora", contou ao JN a antiga médica que, antes de se reformar, costumava tirar férias na altura das festas do Senhor de Matosinhos para poder enfeitar a igreja.