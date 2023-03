Dois dias para celebrar a poesia de Florbela Espanca

JN Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A vida e obra de Florbela Espanca estarão em destaque, na terça e na quarta-feira, em Matosinhos. A homenagem é da Fundação Inatel, no âmbito do Dia Mundial da Poesia, e conta com a colaboração da Câmara Municipal.

Na terça-feira, às 18 horas, a Biblioteca Municipal Florbela Espanca recebe a tertúlia "Celebrar Florbela". Trata-se de uma "conversa informal sobre a vida e obra da poetisa moderada por Tito Couto e com a participação de Cláudia Pazos-Alonso, Matteo Pupillo e Eliana Barros".

Na quarta-feira, às 21 horas, sobe ao palco do Teatro Municipal Constantino Nery o espetáculo "Poesia em Florbela", com interpretação de Marcantonio Del Carlo, Iolanda Laranjeiro, Alice Neto de Sousa, Jorge da Rocha, Rui Oliveira, Luísa Pinto, Cristina Bacelar e Ana Isabel Castro. A direção artística é de Rui Sérgio. "Integrado no espetáculo haverá a leitura de um Manifesto pela Poesia da autoria da escritora Isabel Rio Novo, por Alice Neto de Sousa", diz a organização.

PUB

As atividades são de entrada livre, sujeita à lotação dos espaços, exigindo reserva obrigatória (pelo número 210027148 ou pelo email cultura@inatel.pt).

Mais informações no site do Inatel.