Dois jovens foram esta tarde de quarta-feira retirados do mar na praia de Leça depois de terem sido arrastados por uma onda quando estavam em cima do paredão.

Segundo apurou o JN, um dos jovens estava em cima do paredão a fazer sinal com os braços para o areal quando foi apanhado por uma onda.

Vários surfistas e os nadadores-salvadores daquela praia conseguiram retirar os jovens, um deles com 18 anos. Um dos jovens foi mesmo assistido no areal. A prestar socorro no local estão os bombeiros de Matosinhos/ Leça, a Polícia Marítima e o INEM.