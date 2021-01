Do anúncio do fecho à luta dos trabalhadores: a cronologia do fim da Petrogal

Miguel Amorim Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A posição da Galp, anunciada a 21 de dezembro no site da CMVM e relativa ao fecho da refinaria de Matosinhos, não mudou desde aí. "Irreversível", reitera a administração. Durante este período, os trabalhadores têm recebido o apoio dos sindicatos e de figuras como Jerónimo de Sousa, do PCP, e Isabel Camarinha, da CGTP. Para o dia 12 de janeiro está marcada uma marcha de protesto até à Câmara de Matosinhos.

Dia 18 de dezembro

O conselho de administração da Galp toma a decisão de fechar a refinaria de Matosinhos. A empresa petrolífera informa o primeiro-ministro António Costa. Também foram informados os ministros da Economia e do Ambiente.

Dia 21 de dezembro

Galp publica a decisão do encerramento da refinaria no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, CMVM.

Dia 28 de dezembro

Ao "Jornal de Notícias", a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, diz que "não permitirá a instalação de uma refinaria de lítio na Petrogal, por ter um impacto poluente". O JN apurou que a hipótese do lítio vinha sendo trabalhada pela Galp, em negociações com o Ministério do Ambiente.

PUB

Sindicatos e representantes da Comissão de Trabalhadores da refinaria são recebidos em Lisboa, por Jerónimo de Sousa. Secretário-geral do PCP diz que o fecho é um "crime" e que "pode ser revogado".

Dia 29 de dezembro

Reunião da Câmara de Matosinhos, com sindicatos e Galp. José Carlos Silva, da administração da Galp, diz que o encerramento é "irreversível". Diz tratar-se de uma "decisão tomada e fechada". Também afirma "não existir nenhum projeto de refinação de lítio para Matosinhos". Acrescenta que o que "existe é um estudo de cadeia de valores das baterias".

Dia 30 de dezembro

Realiza-se um plenário de trabalhadores, nas instalações da refinaria em Matosinhos, com a presença da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha. Moção aprovada exige "reversão" da decisão da Galp. Sindicalistas reiteram tratar-se de um "crime económico".

À margem de uma visita ao Pinhal de Leiria, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, interrogado sobre a hipótese de Matosinhos acolher um projeto de lítio, coloca o Governo fora desse cenário. "Aquele é um espaço de privados. Quem gere aquele território é a Autarquia, portanto, o Governo não vai ter nenhum projeto para lá", garantiu.

Dia 4 de janeiro

Encontro dos trabalhadores com José Soeiro, do BE. O deputado bloquista considera o fecho uma "decisão selvagem". Telmo Silva, da Comissão de Trabalhadores, diz que entre junho e julho deste ano tudo ficará desativado na refinaria e que depois terá início o desmantelamento.

Dia 12 janeiro

Uma das decisões saídas do plenário de 30 de dezembro foi o agendamento de uma concentração de trabalhadores junto à Câmara de Matosinhos, no dia 12 de janeiro. A marcha terá início nas instalações da petrolífera.