Duas pessoas encarceradas e trânsito condicionado na A28 devido a acidente

Um acidente envolvendo um carro e uma carrinha está a condicionar o trânsito na A28, na saída para Lavra, no sentido Porto - Viana do Castelo.

Duas pessoas encontram-se ainda encarceradas nos veículos acidentados e sete pessoas foram assistidas no local. Três delas foram transportadas ao Hospital pedro Hispano.

O alerta foi dado às 18.07 horas e no local estão os Bombeiros de Moreira da Maia, Leça do Balio e Matosinhos/Leça bem como a Brigada de Trânsito do Porto e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano.

O trânsito está cortado nos dois sentidos e a circulação dos veículos está a ser feita pela via de emergência.