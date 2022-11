"É um escândalo o que se passa no cemitério de Leça do Balio"

Utentes do cemitério queixam-se da degradação das campas, algumas engolidas pela terra. Autarca diz que munícipes devem fazer as reparações.

O problema não é novo mas tem-se agravado nos últimos meses e, na passada terça-feira, não foi pouca a revolta dos muitos que se deslocaram ao cemitério de Leça do Balio, em Dia de Todos os Santos, e mais uma vez presenciaram os fortes sinais de degradação nos setores das campas temporárias. Estruturas de pedra e mármore a serem engolidas pela terra, locais de passagem entre campas com cimento partido, buracos sob as lajes. O presidente responde que o arranjo desses espaços é da responsabilidade dos familiares das pessoas ali sepultadas.

"É escandaloso, porque há mais de um ano que isto está degradado. Tive de colocar umas pedras na campa do meu pai, porque o desnível do terreno fez deslizar o tampo e até o caixão se via", conta Manuela Gonçalves.