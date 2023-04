Em menos de 15 dias, foram salvas 40 pessoas do mar em Matosinhos

Só do mar de Matosinhos, desde a Páscoa, já foram resgatadas 40 pessoas pela equipa do Sistema de Salvamento Balnear do Município. O número foi revelado esta quarta-feira pela vereadora da Câmara de Matosinhos com o pelouro da Proteção Civil, Marta Pontes.

Em resposta à intervenção do matosinhense Aurélio Gonçalves, que abordou a temática do salvamento balnear na reunião de Executivo desta quarta-feira, a vereadora da Câmara de Matosinhos com o pelouro da Proteção Civil, Marta Pontes, explica que a equipa de Serviço de Salvamento Balnear (SSB) do Município é composta por oito nadadores-salvadores, duas carrinhas "pick up", duas moto 4 e duas motas de água.

A autarca nota que o trabalho do SSB incide principalmente nas "praias urbanas de Matosinhos e de Leça da Palmeira, onde há uma concentração maior de pessoas". "Nestes meses, tem sido determinante a atuação do salvamento balnear", reforça Marta Pontes. No dia 6 de abril, um rapaz de 17 anos morreu afogado na praia de Matosinhos e, desde essa altura, já "foram salvas mais de 40 pessoas".

PUB

Ou seja, em menos de 15 dias, o SSB de Matosinhos resgatou do mar, em média, três pessoas.

De acordo com a vereadora, o Município está "focado em perceber como é que o serviço do SSB pode ir mais além".