Encontrada morta brasileira desaparecida em Matosinhos. PJ investiga

Angelita Seixas Alves Correia, de 31 anos, foi encontrada morta na praia de Matosinhos esta segunda-feira. Estava desaparecida desde 2 de janeiro. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

A brasileira Angelita Seixas Alves Correia, que estava desaparecida desde o dia 2 de janeiro, foi encontrada morta esta segunda-feira à tarde, na Praia de Matosinhos, confirmou o JN junto de fonte da Estação Salva-Vidas de Leixões.

O alerta foi dado por populares pelas 17 horas. No local esteve uma lancha da Polícia Marítima e outra do Instituto de Socorros a Náufragos, que recolheu o corpo e o transportou para a marina.

Angelita, que veio de Goiânia, no estado de Goiás, para o Porto, em 2016, estava desaparecida desde a madrugada do dia 2 de janeiro. O mistério do seu desaparecimento adensou-se quando, na manhã de 2 de janeiro, foram encontrados alguns dos seus pertences, precisamente no areal da Praia de Matosinhos, junto ao molhe do Porto de Leixões.

Desde então, amigos e família mobilizaram-se nos últimos dias para ajudar a encontrar Angelita, sempre sem sucesso.

A mulher tem família no Brasil. Devido à pandemia de covid-19, a irmã de Angelita ainda não sabe se vai conseguir viajar para Portugal. "As fronteiras estão fechadas. E se eu conseguir viajar, não sei se consigo voltar. Também não sei se vou conseguir trazer o corpo dela nessa situação e se o marido também vai autorizar", disse ao portal de notícias G1.

"É tudo muito misterioso, mas alguém quis fazer mal à nossa Angelita. Acreditamos, eu e a família dela, que pode ter sido sequestrada", contou, na altura, ao JN Jorge, o cidadão português casado desde 2019 com a mulher brasileira.