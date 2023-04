Equipa de salvamento de Matosinhos apta para inundações e cheias urbanas

JN Hoje às 17:42 Facebook

A equipa de Salvamento Balnear de Matosinhos recebeu formação de Busca e Salvamento em Cheias Urbanas, estando agora apta a intervir em operações de resgate em rio/águas bravas e em inundações urbanas em espaços confinados.

"Com a abertura do corredor verde do Leça à população, Matosinhos considerou fundamental garantir capacidade para responder às ocorrências que podem surgir da utilização de espaço. Os acidentes em zonas ribeirinhas são comuns e muitas vezes difíceis de socorrer pela complexidade de acessos e do tipo de intervenção especializada", justificou a Autarquia.

Para testar as novas funções, vai realizar-se hoje, pelas 10 horas, um simulacro de resgate de uma vítima no rio Leça. O exercício acontecerá junto à Ponte do Carro e contará com a participação dos restantes serviços da Proteção Civil, das corporações de bombeiros voluntários do concelho e da Polícia Municipal.