Equipamentos desportivos fechados e ruas cortadas em Matosinhos

O mau tempo obrigou, na tarde desta quinta-feira, ao encerramento de vários equipamentos desportivos e ao corte de dez ruas em Matosinhos. A tempestade provocou ainda a queda de várias telhas nos edifícios do Quarteirão da Real Vinícola, onde está instalada a Casa da Arquitetura.

De acordo com a Autarquia, por recomendação da Proteção Civil, a partir das 15 horas, foram encerrados os campos de futebol e as pistas de atletismo do concelho.

Há ainda dez artérias cortadas ao trânsito. Para já, em Matosinhos, a Avenida Vilagarcia de Arosa e as ruas de José Ventura e de Ló Ferreira estão interditas. Por sua vez, em Guifões, é proibido circular na Rua Reguinho de Água e na Calçada da Fonte. Estão ainda cortadas a Rua de Recarei (Leça do Balio), a Avenida Antunes Guimarães (Leça da Palmeira), a Rua de S. Brás (Santa Cruz do Bispo), a Rua Gonçalo Crespo (Perafita) e a Rua de Cândido dos Reis (Custóias).

A Câmara de Matosinhos alerta que a intensidade da tempestade deverá aumentar nas próximas horas, prevendo-se que o pico do mau tempo se registe entre as 18 e as 21 horas. A Autarquia aconselha ainda os condutores a circularem com precaução e a cumprir "os procedimentos de segurança".

O mau tempo provocou ainda a queda de várias telhas nos edifícios do Quarteirão da Real Vinícola, onde está instalada a Casa da Arquitetura, a Orquestra de Jazz e outros lojistas. Assim, enquanto decorrem os trabalhos de reparação dos telhados, os acessos ao espaço encontram-se condicionados. A Casa da Arquitetura estará encerrada até ao dia 26 de dezembro.

Também em Matosinhos, a derrocada de um muro na Rua do Ribeirinho danificou dois carros.