Escola de Leça da Palmeira regressa ao ensino online após professor infetado

Adriana Castro Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um caso positivo de covid-19 de um professor da Escola Básica Engenheiro Fernando Pinto de Oliveira, em Leça da Palmeira, Matosinhos, obrigou à suspensão do ensino presencial durante os próximos 14 dias.

De acordo com a informação que a Direção da escola deu aos encarregados de educação, esta terça-feira, a decisão foi tomada pelo delegado de saúde de Matosinhos "por forma a quebrar a cadeia de transmissão", obrigando a que todos os professores fiquem em isolamento profilático por um período de 14 dias.

"Por este motivo, as atividades letivas do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, estão suspensas, não sendo possível a entrada de alunos na escola", informa a Direção, dando nota do regresso ao ensino não presencial.