Escorrega aquático gigante gratuito em S. Mamede de Infesta

Um escorrega aquático gigante vai estar montado e disponível gratuitamente para a população, neste fim de semana, junto à Casa Museu Abel Salazar, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Depois de dois anos de interregno por causa da pandemia, o Water Slide Summer está de volta ao concelho. É a terceira edição, integrada nas comemorações do Dia Mundial da Juventude.

O escorrega vai estar aberto das 10 às 12.30 e das 14.30 às 19 horas. A entrada é gratuita, mas é obrigatória a utilização de boia. "Para deslizarem sozinhos, os participantes devem ter no mínimo 1,20 metros de altura ou 12 anos de idade, caso contrário devem fazer-se acompanhar de um adulto.

Para escorregar não é preciso saber nadar, já que a zona de chegada tem menos de 50 centímetros de água", pormenoriza a organização, a cargo da União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, em parceria com a Câmara de Matosinhos.

A iniciativa contará ainda com duas piscinas para deslizar, uma piscina para crianças, insufláveis gigantes e uma "fun zone", com animação e um dj. Para sábado, entre as 19 e as 23 horas, está agendado um "sunset".

A organização garante que não haverá desperdício. "A água utilizada no Water Slide será a da Piscina Municipal de São Mamede de Infesta, que vai entrar em obras entretanto. Queremos proporcionar momentos de convívio à nossa população, mas pretendemos adotar medidas sustentáveis", garante Leonardo Fernandes, presidente da União de Freguesias.