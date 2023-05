Espera-se uma enchente no Senhor de Matosinhos

Marta Neves Hoje às 16:20 Facebook

Arranca no próximo dia 19 a Festa do Senhor de Matosinhos, tida como uma das maiores romarias do Norte do país. Com um orçamento "controlado" de 300 mil euros, embora superior ao do ano passado, o Município conta com uma enchente semelhante à do ano passado: 1,8 milhões de pessoas. O cantor Fernando Daniel, que atua na noite do dia 26, é o cabeça-de-cartaz da festa.

Mesmo sabendo que 2022 foi um ano "atípico", porque "foi o regresso da festa depois da pandemia", Fernando Rocha, vereador da Cultura, assume que "a Câmara está à espera de uma grande adesão de público".

Para isso, não só está a ser preparado um "grande dispositivo, articulado entre a PSP, Proteção Civil e Polícia Municipal -só na noite do fogo de artifício, no dia 27, estarão mais de duas centenas de profissionais no terreno - como voltará a haver um posto médico avançado no meio da festa".

Já para evitar o problema da falta de estacionamento, o autarca sugere que "as viagens sejam feitas preferencialmente de metro", salientando que haverá "reforço de carruagens". Mas se o carro for o meio usado, Fernando Rocha alerta: "Procurem parques de estacionamento na periferia".