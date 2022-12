Mantém o nome, mas as fábricas já lá não estão. Na Avenida Fabril do Norte, na Senhora da Hora, em Matosinhos, concentra-se grande parte dos movimentos de entrada e saída do concelho. Até porque, em conjunto com a freguesia de S. Mamede de Infesta, é naquela zona onde se regista o maior número de deslocações para outros concelhos para trabalhar ou estudar.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), há 13 995 deslocações diárias desta união de freguesias para outros municípios. Destes movimentos, cerca de 12 mil fazem-se para o Porto, Maia, Gaia, Gondomar e Valongo.

"Não há grandes empresas aqui para acolher jovens com os cursos de agora. Só se for nos cafés, restaurantes ou no NorteShopping", diagnostica Susana Santos, de 52 anos, do café Batida de Côco, mesmo em frente à estação da Senhora da Hora. "O metro para a Trindade também passa aqui de cinco em cinco minutos e isso ajuda as pessoas a deslocar-se. Certo é que, de manhã, os clientes estão sempre cheios de pressa", afirma.