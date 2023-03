Este navio leva os robôs do INESC TEC até ao "mar profundo"

É um "laboratório no Atlântico" e permite transportar equipamentos até 60 milhas da costa para recolher dados.

A missão é clara: levar a robótica até ao mar profundo e recolher dados. E está cumprida. Com um "laboratório no Atlântico", desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), todos os sistemas robóticos criados pelo próprio instituto para recolher dados sobre o fundo do mar têm transporte garantido até 60 milhas desde a costa portuguesa. A "âncora", inaugurada esta sexta-feira, está, por outro lado, instalada na marina do Porto de Leixões, em Leça da Palmeira, Matosinhos: uma oficina e um laboratório.