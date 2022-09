Estudantes deram ao pedal pelas ruas de Matosinhos

Beatriz Lima Hoje às 19:56 Facebook

Foram 80 os alunos Escola Secundária Augusto Gomes que nesta quarta-feira pedalaram pelas ruas de Matosinhos, assinalando o Dia Europeu do Desporto. Quase todos usam a bicicleta apenas para lazer ou desporto, mas o objetivo é encarar o veículo como meio de transporte sustentável para o dia a dia.

Capacete posto, casaco apertado, sorriso no rosto, rodas prontas a enfrentar quilómetros e alunos entusiasmados por percorrer as ruas emblemáticas de Matosinhos, em comemoração ao Dia Europeu do Desporto. Contam até três e dá-se a partida.

"Queremos estimular o uso da bicicleta como transporte ativo e ecologicamente sustentável e fazer com que os alunos percebam que se tiverem cuidado a andar na estrada, é também um transporte seguro e eficaz", explicou Luísa Aires, coordenadora da atividade promovida pela Escola Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos.