Estudo para metrobus em Matosinhos quase pronto

Ligação rápida terá 3,2 quilómetros entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, e terrenos da Petrogal, em Leça da Palmeira, Matosinhos, "no sentido poente".

Estará concluído entre finais de fevereiro e inícios de março o estudo para a ligação de metrobus entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, e os terrenos da refinaria de Leça da Palmeira, em Matosinhos. Ao JN, o vice-presidente da Câmara, Carlos Mouta, diz que o canal dedicado a autocarros movidos a hidrogénio ou 100% elétricos terá uma extensão de 3,2 quilómetros. O investimento da infraestrutura rodoviária rondará os 20 milhões de euros, com recurso a verbas do Fundo para uma Transição Justa. Os veículos poderão custar entre 500 mil euros e um milhão. Apesar de a verba já ter sido atribuída a Matosinhos, "ainda não foi transferida".

PUB

Carlos Mouta admite a eventual necessidade de expropriar terrenos para "encaixar este modo de mobilidade", algo que também está a ser trabalho no âmbito do estudo que ainda decorre. Além do canal dedicado aos autocarros, a via terá faixas de rodagem para carros e poderá ter ciclovia.

"Vamos apresentar [o projeto] publicamente quando estiver concluído", nota o autarca, acrescentando que o objetivo é criar um interface entre o metro do aeroporto, na Maia, e o sistema de metrobus que será criado até aos terrenos da Petrogal, "no sentido poente".