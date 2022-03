Exponor em flor com exposição de orquídeas

Lara Torrado Hoje às 17:20 Facebook

Após a interrupção forçada pela pandemia de covid-19, a Exposição/Venda Internacional de Orquídeas do Porto está de regresso à Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos. A partir de sexta-feira e até domingo são esperados muitos visitantes para a 11.ª edição do certame que tem vindo a conquistar cada vez mais público. A organização é da Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO).

Uma das principais novidades deste ano é a presença de uma marca (Tendace Orchidée) que vai apresentar uma coleção de jóias feitas a partir de orquídeas.

Nesta edição, estarão presentes produtores de todo o mundo, assim como aquela que a APO considera ser "a melhor amostra nacional desta flor". "Estarão reunidos variados espécimes trazidos por expositores e por colecionadores privados que têm vindo a cultivar uma enorme variedade de espécies e híbridos que os interessados poderão apreciar", acrescentam os organizadores.

O programa conta ainda com dois dias de palestras e haverá uma exposição de projetos infantojuvenis, resultado do desafio que foi mais uma vez lançado às escolas por parte da Associação Portuguesa de Orquidofilia, liderada por Graziela Meister. A associação considera que a Exposição/Venda Internacional de Orquídeas do Porto é, atualmente, o maior evento da orquidofilia que existe na Península Ibérica. Agora realiza-se na Exponor, mas já passou pelo Jardim Botânico do Porto, Palacete Pinto Leite, Biblioteca Almeida Garrett e Edifício Transparente.

O preço do bilhete de entrada nesta edição é de cinco euros. No entanto, o acesso é gratuito para os sócios da APO com as quotas em dia.