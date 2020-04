Familiares de utentes do Lar do Comércio criticam direção

Marta Neves Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Com três mortos confirmados por Covid-19, e outras 26 pessoas infetadas na instituição, familiares de utentes do Lar de Comércio, em Leça do Balio, Matosinhos, acusam a direção de não lhe passar informação, estando alguns concentrados, esta terça-feira, à porta do lar.

Ao JN, fonte da direção confirmou os números de infetados e sublinhou que "todos os idosos se encontram, no momento, em isolamento nos seus quartos, sendo as refeições e os cuidados aí prestados".

Já sobre a falta de informação às famílias, a mesma fonte confirmou que a instituição conta "já com mais de 60 baixas de colaboradores", e que, por isso, "receber pedidos de informações diários e constantes por parte dos familiares torna-se, na maioria dos momentos, incompatível com a árdua tarefa de cuidar de tantas pessoas, tão dependentes, ao mesmo tempo que tantas outras exigências nos são impostas, a cada minuto".

A instituição conta atualmente com 240 utentes.

A Câmara de Matosinhos disse, em comunicado, estar disponível para colaborar com a direção do Lar do Comércio no sentido de ajudar a resolver os problemas naquela instituição.