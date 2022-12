Fatura da água vai subir em Matosinhos

João Nogueira Hoje às 18:33 Facebook

Foi aprovada a proposta do aumento do tarifário da água para 2023, em Matosinhos. A decisão foi tomada na reunião pública do Executivo desta quarta-feira. Apenas o PS votou a favor, enquanto os restantes partidos rejeitaram a proposta.

De acordo com a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, este aumento fundamenta-se na fórmula contratual da concessão da Indaqua, e que a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) obriga o Município a aplicar. "Preferíamos que não aumentasse, mas não há nenhuma medida política nesta atualização, tratando-se simplesmente de um cumprimento das regras", acrescentou a autarca.

O vereador da Gestão Financeira e Auditoria, Vasco Pinho, explicou que, depois de atualizados os índices e preços por consumidor, e tendo em conta que o consumo médio individual em Matosinhos é de 7,14 metros cúbicos por mês, a subida na fatura ficará nos 1,18 euros, dos quais 1,10 euros são receita da Indaqua.

Apesar de aprovada, a proposta teve os votos contra do PCP, do PSD e do movimento António Parada Sim!.

O vereador do PCP, José Pedro Rodrigues, fundamentou o seu voto contra ao referir que "o conjunto de taxas que aumenta significativamente vão penalizar os matosinhenses, e sendo a água um bem essencial, o partido é contra a decisão que chega num momento peculiar em que se assiste a uma grande inflação na maioria dos bens".

Ainda assim, a Autarquia salientou que a água continua a ser a mais barata, comparando com os outros municípios da Área Metropolitana do Porto.