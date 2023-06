Feira de Voluntariado em Matosinhos mostra trabalho das associações

Começa este sábado à tarde, em Matosinhos, a Feira de Voluntariado organizada pela equipa que está a dar forma aos Prémios Coração e o Mundo, criados pelo médico Gustavo Carona, que levou a cabo várias missões humanitárias e que quer, agora, valorizar as instituições que promovem trabalho de intervenção social.

Dirigido para "todos os que lutam por um mundo melhor", o evento, que decorre até domingo na Quinta de Monserrate, - Clube, no centro da cidade, apresenta-se como a primeira iniciativa da edição de estreia dos prémios, e pretende ser uma montra das organizações - nacionais ou internacionais - que se dedicam à ação social e humanitária.

Ao JN, o médico intensivista de Matosinhos adianta que há "117 ONG inscritas, de todas as áreas de atuação e de enormíssimo valor no terreno".

PUB

"Pretendemos promover o contacto entre o público e todas as organizações de ação social e humanitária que atuem em Portugal ou além fronteiras nas mais diversas áreas", refere a organização, que destaca que este é um "evento pioneiro em Portugal". O acesso ao certame é gratuito, e entre as atividades previstas estão palestras, workshops e momentos musicais.

Além de Gustavo Carona, que fará a abertura do certame, às 15 horas, as palestras contam com a participação, entre outros, de Pedro Geraldes, organizador do TEDxPorto, Catarina Oliveira, ativista pela igualdade de acesso a pessoas em cadeira de rodas, André Villas-Boas, treinador de futebol e fundador da Race for Good, Raúl Manarte, psicólogo e ativista, Pedro Amaro Santos, fundador da MEERU - apoio a migrantes e refugiados e Joana Guerra Tadeu, ambientalista.