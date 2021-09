Ferrenho do Leixões confronta autarca com o derrube de bancada do Estádio do Mar

Almiro Ferreira Hoje às 10:13 Facebook

Recandidata Luísa Salgueiro (PS) resolve com "fair-play" interpelação de adepto do clube de Matosinhos.

A arruada da presidente e recandidata à Câmara de Matosinhos, decorrida na quarta-feira, não teria tido a mesma espontaneidade sem a interpelação de um ferrinho do clube da terra, zangado com o derrube da bancada do topo norte do Estádio do Mar, onde nascerá o viaduto que sobrevoará a A28, entre Matosinhos e a Senhora da Hora. A autarca sossegou o adepto do Leixões. Será construída uma nova bancada. "Vai ser à moda inglesa, em altura, com lotação para 1500 pessoas", disse ao JN fonte próxima do clube.

Joaquim Ventura, de 81 anos, não é só "um leixonense do fundo coração". Foi atleta do clube, de basquetebol e de futebol. É um nostálgico de tempos áureos do Leixões. O Campo de Santana não lhe sai da lembrança. Os anos mais recentes, mais conturbados, também não o sossegam, sobretudo porque aguarda a reconstrução total dos campos anexos ao Estádio Mar.