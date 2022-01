Filipa é a peixeira mais nova do mercado de Angeiras

Marta Neves Hoje às 19:14 Facebook

Aos 20 anos, Filipa Gonçalves é a mais jovem peixeira a trabalhar no mercado de Angeiras, Matosinhos, onde a maioria das vendedoras tem entre 60 e 70 anos.

Mal se entra no mercado é o olhar cativante de Filipa, que se nota que está a rir, mesmo estando a usar máscara, que atrai quem ali chega.

Filipa está no topo da banca de Sónia Braga, 46 anos, sua patroa e "madrinha adotiva". Mas ali "não há parentescos", são todas "equipa". Com elas trabalham Tânia, de 29 anos, e Susana, de 40.

São a "Banca Jovem", assim Sónia batizou a empresa, quando há 13 anos seguiu as pisadas da sua tia Esperança. Nessa altura, Filipa era ainda uma criança, mas foi aos 15/16 anos que começou a gostar de ir ajudar a madrinha, sobretudo ao sábado, quando há mais clientela "e o mercado fica a bombar".