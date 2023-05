Fim de semana em cheio no Senhor de Matosinhos

Bruna Silva Hoje às 12:58 Facebook

Fogo de artifício na noite de sábado, procissão na tarde de domingo. O Senhor de Matosinhos entra no seu fim de semana mais forte, sendo esperadas milhares de pessoas na romaria, que se prolonga até 11 de junho.

O programa das festividades é extenso e não se esgota nos foguetes e no cortejo religioso, nos carrosséis ou na tradicional Feira da Louça.

Este sábado, entre as 10 e as 13 horas, realiza-se o laboratório poético "Expresso Poesia" na Biblioteca Municipal Florbela Espanca. As inscrições são gratuitas e limitadas à lotação. Podem ser feitas através do site bmfe@cm-matosinhos.pt.

Às 14 horas, começa o desfile do Grupo de Bombos Águias de S. Mamede de Infesta. Pelas 15.30, terá lugar na Casa do Design de Matosinhos uma conversa sobre design e indústria com o tema "Sapatilhas: Marcas Portuguesas, do Estado Novo ao Virar do Milénio".

A inauguração da exposição "Memória de Nós - Coleção de cerâmica popular, de Maria José e Hélder Pacheco" na galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca e o Desfile Vestidos de Chita do Orfeão de Matosinhos, junto ao palco das festas, irão decorrer em simultâneo, às 16 horas.

A Arruada de Bombos e Cabeçudos do Rancho Típico da Amorosa começa pelas 18.30 horas. Para terminar a noite em grande animação, às 21.30 horas sobe ao palco a banda Jurássicos e, à meia -noite, o espetáculo de fogo de artifício ilumina os céus.

No domingo, às 16 horas, realiza-se o Festival de Folclore Luso Espanhol do Senhor de Matosinhos. Conta com a presença do Rancho Típico da Amorosa, do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia, do Grupo Folclórico Santiago de Custóias, do Grupo Folclórico e Recreativo de Tabuadelo, e da Asociación Cultural Buxainas Cedeira (Espanha).

Também às 16 horas, sai à rua a procissão do Bom Jesus de Matosinhos, que mobiliza os fiéis pelos principais pontos da cidade até ao Monumento do Senhor do Padrão.

Às 19 horas, a cantora Silvana Estrada atua no Teatro Municipal de Matosinhos. No adro da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, haverá um concerto de Bandas Filarmónicas, às 14 e às 21.30 horas.

A festa do Senhor de Matosinhos prossegue até dia 11, sendo que na terça-feira, 30 de maio, é o feriado municipal em honra do padroeiro. Do programa, destaque para a missa solene, às 11 horas, na igreja do Bom Jesus de Matosinhos, presidida pelo bispo auxiliar do Porto, D. Pio Alves, e para o fogo de bonecos, às 19 horas, no Parque 25 de Abril.

Às 16, nos Paços do Concelho, será lançada edição revista do livro "Matosinhos: Memória e Coração da Feira da Louça - uma resposta para a nostalgia", de Hélder Pacheco.

Para acabar o dia, às 21 horas, a escola Ballet Art protagoniza o espetáculo de dança contemporânea "A Queda", no palco das festas.