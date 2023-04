Fogo consome casa em Leça do Balio

JN Hoje às 21:07 Facebook

Três corporações de bombeiros estão a combater um incêndio numa casa, em Leça do Balio, Matosinhos. O alerta foi dado perto das 20 horas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as chamas estão a consumir uma habitação unifamiliar, na Rua da Arroteia, não sendo, para já, possível apurar se há feridos.

A mesma fonte referiu-nos que estão no local os bombeiros voluntários de Leça do Balio, S. Mamede de Infesta e, ainda, Matosinhos/Leça. Ao todo, são 17 operacionais, apoiados por cinco carros de combate a incêndios.