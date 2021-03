Marta Neves Hoje às 14:53 Facebook

Deflagrou um incêndio este sábado num dos quartos do Lar do Comércio, em Leça do Balio, Matosinhos.

Segundo o JN conseguiu apurar, as chamas ficaram circunscritas a um dos quartos, tendo esse piso, o 4.º andar, sido evacuado por precaução, para ser feita a devida ventilação.

Não estava ninguém na divisão, pelo que as causas do incêndio ainda estão por apurar.

O fogo deflagrou por volta das 11.15 horas.

No local estiveram 17 operacionais. A PSP tomou conta da ocorrência.