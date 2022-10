Funcionária socorrida por inalação de fumos em incêndio num centro de estudos em Lavra

João Nogueira Hoje às 18:55 Facebook

Um incêndio no centro de estudos do Clube C+S de Lavra, em Matosinhos, fez com que uma pessoa fosse assistida no local, devido à inalação de fumos.

O alerta foi dado por volta das 15 horas, quando um incêndio fez com que "uma funcionária, que esteve exposta aos fumos, fosse socorrida no próprio local", avançou fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça. A vítima foi reencaminhada posteriormente para o Hospital Pedro Hispano.

O motivo do incêndio "ainda não se sabe" e está a ser apurado, mas, a mesma fonte dos bombeiros avança que "poderá ter sido um problema elétrico".

No local estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, de Leixões e de S. Mamede de Infesta, a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Matosinhos.