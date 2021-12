Galp garante que refinaria de lítio "não é em Matosinhos"

Adriana Castro Hoje às 17:46 Facebook

Está fora dos planos da Galp instalar uma refinaria de lítio em Matosinhos. O "masterplan" para os terrenos da Petrogal, em Leça da Palmeira, será apresentado até ao final de junho de 2022.

Estão excluídos da equação para a instalação de uma refinaria de lítio pela Galp os terrenos da Petrogal, em Leça da Palmeira, Matosinhos. A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, disse ter-se reunido com o CEO da Galp, Andy Brown, que lhe transmitiu "que a localização não é em Matosinhos".

"Não disse onde era, mas que está decidido que não é em Matosinhos, até porque a Câmara não concorda com essa localização e, portanto, houve uma abordagem entre mim e a Galp no sentido de reforçar que não haverá essa instalação no nosso Município", clarificou Luísa Salgueiro. A revelação foi feita pela autarca esta terça-feira, em reunião de Executivo, e em resposta ao vereador da CDU, José Pedro Rodrigues.

Ao JN, fonte da Galp garantiu que a escolha do local para o projeto industrial de conversão de lítio "continua em avaliação, não existindo para já desenvolvimentos".

Há cerca de duas semanas, a empresa anunciou ter chegado a um acordo com a NorthVolt (empresa que fabrica baterias de lítio) para desenvolver "a maior e mais sustentável fábrica de conversão de lítio da Europa, que se situará em Portugal, com uma capacidade de produção anual de até 35 mil toneladas de hidróxido de lítio".

O objetivo é que a unidade arranque em 2026, indicou a empresa, no mesmo comunicado.