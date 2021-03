Governo vê fecho da Petrogal com "despreocupação e desrespeito", acusam trabalhadores

Adriana Castro Hoje às 17:27 Facebook

Em manifestação em frente à residência do primeiro-ministro, António Costa, os trabalhadores da Petrogal, cuja fábrica de combustíveis encerra no final deste mês, "não foram recebidos por ninguém", continuando sem soluções para manter os postos de trabalho. Do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um "conjunto de assessores" deixou a promessa do agendamento de uma reunião.

Os trabalhadores da Petrogal acusam o Governo de "afastamento total, despreocupação e desrespeito" perante o encerramento do complexo petroquímico, já que, em manifestação à frente do Palácio de São Bento, em Lisboa, nem o primeiro-ministro, António Costa, "nem outro elemento do Executivo do PS" recebeu os trabalhadores. Com o fecho da fábrica de combustíveis marcada para o final deste mês, os trabalhadores continuam sem respostas e com a vida em suspenso, enquanto lhes são feitas propostas de rescisão por mútuo acordo pela Galp. As reuniões começaram há cerca de três semanas.

No entanto, e de acordo com Telmo Silva, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Atividades do Ambiente (Site-Norte), "não tem havido abertura por parte dos trabalhadores para aceitar essas propostas", deixando em cima da mesa um despedimento coletivo cada vez mais evidente. Mas só dessa forma, explica o também trabalhador do complexo, ficará garantido que recebem o fundo de desemprego.

Entretanto, o protesto deslocou-se para o Palácio de Belém que, apesar de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também não ter recebido os trabalhadores, um "conjunto de assessores" deixou a promessa de que seria agendada uma reunião com o chefe de Estado para discutir o assunto.

"Foi disponibilizada toda a documentação necessária ao Sr. Presidente da República sobre este assunto", realçou o dirigente do Site-Norte.

"Aproveitamento político"

"Ninguém sabe o que vai ser feito com o complexo", critica Telmo Silva, questionando se é esta a "estratégia energética do país": "Destruir tudo". Telmo Silva observa ainda que a situação, agora, é mais grave, revelando que, a par da fábrica de combustíveis, também as de óleos base e aromáticos deverão encerrar até ao final do mês. O JN já questionou a Galp a propósito desta possível alteração e está a aguardar uma resposta.

O sindicalista aproveita ainda para afirmar que, a propósito do protesto em frente à Câmara do Porto, a 25 de fevereiro, "até hoje, ainda não foi marcada nenhuma reunião com a Autarquia, como consta na moção que foi entregue ao presidente da Câmara". Telmo Silva diz ainda que o comportamento de Rui Moreira foi de "aproveitamento político".

Por sua vez, a Câmara do Porto, questionada pelo JN, afirmou que, à data da manifestação, o autarca Rui Moreira, "recebeu e ouviu as preocupações dos trabalhadores" à porta da Câmara e que os mesmos trabalhadores já tinham sido recebidos antes pelo Gabinete da Presidência.

A Autarquia acrescenta que está "a acompanhar com preocupação" esta situação e que, para esta quinta-feira, está agendada uma reunião entre o autarca portuense e a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, onde o assunto deverá ser abordado.