Há quase tanta gente a sair como a entrar em Matosinhos

Das 43 mil pessoas que deixam Matosinhos diariamente, mais de metade vai para o Porto. Quem mora em S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora perde mais tempo nas deslocações.

Há quase tanta gente a sair de Matosinhos para trabalhar ou estudar como a entrar. Todos os dias, saem do concelho 43 mil pessoas e entram 40 mil. É o terceiro município, dos seis do anel central da Área Metropolitana do Porto (AMP), que mais população perde e também o terceiro que mais gente recebe.

Dos movimentos entre casa e o trabalho, as principais viagens que partem de Matosinhos para um dos outros municípios do anel central da AMP têm o Porto ou a Maia como destino: mais de 22 mil e de sete mil, respetivamente. Em contrapartida, entram mais de oito mil maiatos em Matosinhos. Escusado será dizer que o automóvel (como condutor) é, em todas as deslocações, o meio de transporte mais utilizado.