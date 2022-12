Há uma consulta em Matosinhos que ajuda a superar a morte

Quando a dificuldade de prosseguir a vida após a perda de alguém próximo obriga a procurar ajuda, eles auxiliam.

Por vezes, o luto pela perda de um ente querido vai além de um processo de superação de dor e mágoa. Prolonga-se e torna-se numa situação patológica. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) tem uma consulta, no Hospital Pedro Hispano, para ajudar essas pessoas. Ali, há grupos específicos para pais que perderam filhos, filhos que ficaram sem pais e perdas conjugais.

No dia em que Andreia Silva falou com o JN, o filho faria 11 anos. Salvador morreu, em setembro de 2021, com um tumor no coração. Nunca recuperou de uma operação complexa. Acabou ligado a máquinas e, a certa altura, Andreia foi confrontada com a decisão que ninguém quer tomar: desligar as máquinas porque "já não era digno mantê-lo assim". Lembra-se do último banho que lhe deu e de ele, "louco por água", lhe ter dito: "Mãe olha como cheiro bem, estou a cheirar a flores".