Hélder Pacheco apresenta livro e mostra coleção de cerâmica

Mais de uma centena de pessoas esteve presente, na tarde desta terça-feira, na apresentação da nova edição do livro "Matosinhos: memória e coração da Feira da Louça", do professor e escritor Hélder Pacheco, que também tem uma mostra na Biblioteca Florbela Espanca.

O livro, que foi apresentado no salão nobre da Câmara de Matosinhos, revisita a publicação de 1994, mas expõe também "as mudanças da feira ao longo dos anos".

Foi o próprio Município que convidou Hélder Pacheco a recuperar e retransformar a obra sobre a feira tradicional. Sem esconder o contentamento, o escritor revelou ao JN que "é muito bom ter a possibilidade de relatar as mudanças da feira tradicional, mesmo sabendo que nenhum passado é melhor que o presente".

No interior do livro, os leitores podem conhecer mais sobre a famosa feira da louça do Senhor de Matosinhos, mas também perceber o impacto do tempo na tradição: "A perda de expositores que caiu para mais de metade desde os anos 2000 ou o material da louça ser incompatível com as novas tecnologias de uso doméstico".

A apresentação do livro durou cerca de duas horas e contou com mais de uma centena de pessoas e a presença do Executivo do concelho. No final, o escritor realizou uma sessão de autógrafos.

Hélder Pacheco também tem a decorrer, até 15 de agosto, uma mostra na Biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos, composta pela própria coleção de cerâmica popular.