Homem atropelado pelo metro em Matosinhos

JN Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou ferido, ao início da noite desta terça-feira, após ter sido atropelado pelo metro em Matosinhos. A vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano.

Ao que o JN conseguiu apurar, o atropelamento ocorreu entre as estações Pedro Hispano e Parque Real, no concelho de Matosinhos, por volta das 20.10 horas. Fonte daMetro do Porto adiantou que a vítima esteve sempre consciente após o acidente e foi encaminhada para o Hospital Pedro Hispano.

A circulação do metro esteve condicionada durante cerca de 30 minutos, mas já foi restabelecida.

A prestar socorro estiveram os bombeiros de Leixões e Leça do Balio.