Homem cai de telhado e morre em Matosinhos

Um homem de 61 anos morreu ao cair do telhado da moradia para a rua onde residia, na Senhora da Hora, Matosinhos.

O acidente ocorreu por volta das 16 horas da tarde desta quinta-feira, na Rua Augusto Gil, na Senhora da Hora (Matsosinhos).

A. Borges, reformado e viúvo há quatro anos, caiu de uma altura de cerca de oito metros, desde o telhado da casa onde residia há 31 anos.

Segundo testemunhos obtidos pelo JN, o homem tinha subido ao telhado para aplicar tinta de revestimento e isolamento térmico. Morreu no local, apesar da pronta intervenção dos meios de socorro, incluindo o INEM.

Apesar de aturadas manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local. Segundo as mesmas fontes, o corpo só pôde ser recolhido ao final da tarde, após certificação do delegado de Saúde.

A PSP, os Bombeiro de Leixões e o INEM tomaram conta da ocorrência.