Homem morre colhido por onda em Matosinhos

Prontidão de dois nadadores-salvadores e intervenção de uma lancha de socorro não pôde evitar o afogamento de um banhista de 71 anos. Óbito foi declarado no local, às 15.30 horas desta quinta-feira.

Os Bombeiros de Matosinhos-Leça e a Capitania do Douro foram alertados às 14.31 horas. Nessa altura, dois nadadores-salvadores da Praia da Memória-Sul tinham já iniciado a operação de resgate do banhista, arrastado por uma onda.

Uma lancha da Estação Salva-Vidas de Leixões juntou-se imediatamente à operação. O mar arrastou o homem para longe da costa. Os dois nadadores também tiveram de ser recolhidos.

Segundo o comandante da Capitania do Douro, capitão-de-mar-e-guerra Santos Amaral, o homem foi assistido ainda na embarcação. "Foram feitas manobras de reanimação até chegada à costa e à chegada da ambulância do INEM. O óbito foi declarado às 15.30 horas", disse a mesma fonte ao JN.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a vítima foi identificada através do registo de propriedade do automóvel que estava isolado no local. Segundo outra fonte, o homem, nascido em 1950, completou 71 anos na sexta-feira da semana passada.

O corpo foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal do Porto, onde será autopsiado.