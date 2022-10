Homem morre em acidente de trabalho no Porto de Leixões

Um trabalhador de uma empresa externa ao Porto de Leixões morreu, a meio da tarde desta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho dentro da área portuária, em Matosinhos.

De acordo com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), o homem, cuja idade ainda não foi possível apurar, estava a desmantelar um "equipamento inativo", nomeadamente depósitos de melaços, quando ocorreu o acidente. A APDL, lamentando "profundamente o sucedido", informou estar a apurar as circunstâncias do acidente. O INEM permanece no local.

A empresa em questão desmantela todos os equipamentos em fim de vida.