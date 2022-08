Hospital de Matosinhos espera poupar 280 mil euros ao ano na energia

JN Hoje às 18:48 Facebook

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, espera poupar cerca de 280 mil euros por ano na fatura energética devido à instalação de painéis fotovoltaicos. Segundo uma nota enviada à Imprensa, a estimativa tem por base a redução do custo verificada em pouco mais de um mês.

Composta por 1522 painéis, a central fotovoltaica está a funcionar há 32 dias e "permitiu uma redução do custo de energia e uma poupança na ordem dos 33 288 euros, comparativamente aos custos habituais de faturação de eletricidade (à volta dos 120 mil euros mensais)", refere o comunicado, acrescentando que a redução da fatura energética poderá "atingir valores na ordem dos 280 mil euros" por ano. O sistema é monitorizado ao minuto e permite analisar e comparar os resultados diários, tanto de produção como de consumo.

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos prevê instalar mais 600 painéis no parque de estacionamento do Hospital Pedro Hispano e avançar com outros 410 em seis unidades de saúde familiar do concelho. A instituição pretende, assim, ser uma referência "também no que se refere às boas práticas de sustentabilidade ambiental", segundo a nota.

O projeto de instalação da central teve início em 2021, sendo o custo do investimento assegurado pelo retorno da produção fotovoltaica. É uma das medidas do plano de eficiência energética e do plano de gestão de carbono da instituição, no âmbito de uma estratégia que visa "otimizar o uso de energia e o consumo de recursos e materiais, com destaque para o projeto em curso de captura de gases anestésicos do bloco operatório, a par da substituição de lâmpadas por tecnologia LED", conclui a nota.