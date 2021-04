Hospital de Matosinhos estreou cirurgia para tratar a obesidade

Miguel Amorim Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, é pioneiro em Portugal, ao ter estreado, esta segunda-feira, uma cirurgia em ambulatório para quem tem excesso de peso, com a novidade que o doente pode ir para casa no dia da operação.

Ana Paula, com 93 quilos, era a última a ir para o bloco. Estava animada. A operação, prestes a acontecer, representava o culminar de um processo que dura há três anos. A ida à faca foi uma decisão muito bem maturada. Antes, Maria Fernanda, com 114 quilos, já tinha sido alvo do bisturi e da sabedoria de uma vasta equipa. As duas haviam sido precedidas por uma terceira mulher, também intervencionada devido ao excesso de peso (92 quilos).

A manhã, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foi de novidades. Pela primeira vez, em Portugal, este tipo de tratamento de obesidade fez-se em regime de ambulatório. Ou seja, o doente pode ir para casa no próprio dia da cirurgia. O encurtamento também permite ao hospital acelerar processos e diminuir a lista de espera.