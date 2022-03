Hospital Pedro Hispano entra em obras durante dois anos

Alfredo Teixeira Hoje às 10:14 Facebook

Vinte e cinco anos depois de ser inaugurado, o Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, vai entrar em obras de remodelação, durante dois anos, orçadas em cerca de 20 milhões de euros. O objetivo da intervenção nesta unidade, que serve também os concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, é concentrar as áreas de saúde que se encontram dispersas pelos quatro pisos do edifício.

Quando foi inaugurado, em março de 1997, o Pedro Hispano (que em 1999 passou a integrar a então criada Unidade Local de Saúde de Matosinhos - ULSM) surpreendeu pelo conceito inovador das suas instalações. Mas a evolução verificada no sistema hospitalar dos últimos anos colocou visível a desatualização de alguns procedimentos e áreas que hoje já não são tão necessárias, nomeadamente com o crescente aumento dos serviços prestados em ambulatório.

As alterações, realizadas durante a pandemia, de adaptação de áreas destinadas aos tratamentos e internamentos covid veio reforçar esta necessidade de modernização. Embora, como salienta o presidente do Conselho de Administração, António Taveira Gomes, "este seja um hospital onde as intervenções pontuais foram sempre feitas, primando a sua imagem pelo bom estado de conservação e limpeza".